Kafelnikov reage e vence o segundo set O tenista brasileiro Gustavo Kuerten não repetiu o desempenho do primeiro set - quando venceu com facilidade por 6/1 - e perdeu o segundo set da partida (6-3) contra o russo Yevgeny Kafelnikov, válida pelas quartas-de-final do Torneio de Roland Garros. O russo voltou para a partida com mais equilibrio e quebrou o serviço do brasileiro no quarto game. Depois, manteve a vantagem até o final da série. Agora, a partida está empatada em 1 a 1. O vencedor deste jogo vai enfrentar o ganhador do confronto entre o espanhol Juan Carlos Ferrero e o australiano Lleyton Hewitt. O terceiro set já está em andamento.