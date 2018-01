Kafelnikov salva Rússia contra Suíça Yevgeny Kafelnikov salvou a Rússia de um vexame no primeiro dia do confronto diante da Suíça, em quadra de saibro coberta, em Moscou. Afinal, na partida de abertura, o irregular Marat Safin surpreendeu ao perder em três sets para Roger Federer por 7/5, 6/1 e 6/2. No jogo seguinte, Kafelnikov empatou ao vencer Michael Katrochvil por 6/3, 4/6, 1/6, 7/6 (7/3) e 6/2. Também a Croácia jogando em casa levou um susto diante da Alemanha. Na primeira partida Ivan Ljubicic perdeu para Rainer Schuttler por 5/7, 7/6 (7/3), 6/3 e 7/6 (7/5), mas o campeão de Wimbledon, Goran Ivanisevic, tratou de empatar com vitória sobre Nicolas Kiefer por 7/5, 6/3 e 6/4. Em Metz, a França saiu na frente com vitória de Sebastien Grosjean sobre Edwin Kempes, da Holanda, por 7/5, 7/6 (7/2) e 6/2. Também a Inglaterra, em Birmigham, marcou o primeiro ponto com Tim Henman derrotando o sueco Jonas Bjorkman por 6/4, 7/5, 4/6 e 7 /5.