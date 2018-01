Kafelnikov se defende de acusações Eliminado na primeira rodada do Masters Series de Madri, ao desistir do jogo com o sueco Thomas Enqvist, o russo Yevgeny Kafelnikov promete mover ações em todo o mundo para quem o acusou, ou insinuou, que estaria envolvido no escândalo das apostas. O jornal Sunday Telegraph, de Londres, publicou uma reportagem dizendo que tenistas estavam facilitando resultados com o intuito de fazer dinheiro num acordo com casas de apostas. "Não há provas e estão me destruindo", disse Kafelnikov. "Vou entrar com ações contra quem me acusou em vários artigos. Para mim, as apostas só prejudicam o esporte e gostaria de vê-las longe do tênis."