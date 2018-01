Kafelnikov vai à final em Milão Numa partida muito equilibrada, o tenista russo Yevgeny Kafelnikov venceu o finlandês Jarkko Nieminen por dois sets a zero e garantiu sua vaga na final do Torneio de Milão. As parciais da partida foram de 7/6 (10-8) e 6/3. Na final, Kafelnikov vai enfrentar o holandês Martin Verkerk que derrotou o croata Ivan Ljubicic em três sets: 3/6, 7/5 e 7/6 (7-1). A final está marcada para este domingo.