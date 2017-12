Kafelnikov vai à final em Paris O tenista russo Yevgeny Kafelnikov confirmou o favoritismo e venceu o sueco Andreas Vinciguerra por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (8/6), e passou para a final do Masters Series de Paris, que distribui quase US$ 3 milhões em prêmios. Seu adversário na decisão de domingo sai ainda neste sábado, na outra semifinal do torneio, entre o francês Sebastien Grosjean e o alemão Tommy Haas.