Kafelnikov vai à semi em Tashkent O tenista russo Yevgeni Kafelnikov venceu, nesta quinta-feira, o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2) pela Copa do Presidente, torneio da ATP realizado em Tashkent, no Usbequistão. Kafelnikov vai enfrentar agora, pela semifinal do torneio, o tailandês Paradorn Srichaphan, que eliminou o russo Marat Safin por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/6. Na outra semifinal, o italiano Davide Sanguinetti, que superou o dinamarquês Kristian Pless por 2 sets a 1 (4/6, 7/6 e 6/2), jogará contra o bielo-russo Vladimir Voltchkov, que eliminou o alemão Tommy Haas. O tenista alemão perdeu o primeiro set por 6/2 e, machucado, abandonou a partida no segundo set, quando era derrotado por 2/1.