Kafelnikov vai à semifinal em Marselha O russo Yevgueni Kafelnikov garantiu nesta sexta-feira uma vaga nas semifinais do Torneio de Marselha ao derrotar o suiço Marc Rosset por dois sets a zero - parciais de 6/3 e 7/6 (7-5). Na semifinal, o russo vai enfrentar o vencedor do confronto entre o sueco Thomas Enqvist e o francês Sebastien Grosjean.