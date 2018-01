Kafelnikov vai à semifinal em Milão O tenista russo Yevgueni Kafelnikov garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas semifinais do Torneio de Milão, ao derrotar o sueco Jonas Bjorkman por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4. Cabeça-de-chave número 5, Kafelnikov vai enfrentar o vencedor do confronto entre o holandês Richard Krajicek e o finlandês Jarkko Nieminen. Do outro lado da chave, o holandês Martin Verkerk garantiu sua vaga entre os quatro ao derrotar o italiano David Sanguinetti por 7/5 e 6/3. Na semifinal, ele vai enfrentar o croata Ivan Ljubicic, que eliminou o francês Julien Varlet por 6/4 e 6/1.