Kafelnikov vai às quartas em Estoril O tenista russo Yevgeni Kafelnikov garantiu nesta quinta-feira sua vaga nas quartas-de-final do Torneio de Estoril, em Portugal, ao derrotar o romeno Adrian Voinea por dois sets a zero, com parciais de 6-3 e 6-4. Na próxima rodada, Kafelnikov vai enfrentar o seu compatriota Nikolay Davidenko, número 63 do ranking da ATP. A vitória de Kafelnikov agradou muito os organizadores do torneio, que estavam preocupados com a perda do interesse por parte do público, depois das eliminações das principais atrações. Já estão fora, Jiri Novak, Rainer Schuttler e Sjeng Schalken, respectivamente, 1º, 2º e 3º cabeças-de-chave. Antes, Juan Carlos Ferrero havia desistido por contusão.