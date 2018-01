Kafelnikov vence e avança em Estoril O tenista russo Yevgeny Kafelnikov, atual número 28 do ranking da ATP, não encontrou a menor resistência em sua estréia no Torneio de Estoril, em Portugal. O russo derrotou o georgiano Irakli Labadze por dois sets a zero, com parciais de 6-1 e 6-0. Também pela primeira rodada, o russo Nikolay Davydenko surpreendeu e venceu o holandês Sjeng Schalken em dois sets: 6-3 e 6-2. Já pela segunda rodada, o argentino Agustin Calleri venceu o finlandês Jarko Nieminen por 6-3 e 6-4 e o chileno Fernando González eliminou o argentino José Acasuso (6-1 e 6-3).