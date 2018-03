Kafelnikov vence e avança em Indianápolis O russo Yevgeny Kafelnikov, o suíço Ivo Heuberger e o alemão Lars Burgsmuller se classificaram nesta quarta-feira para as oitavas-de-final do Torneio de Indianápolis, nos Estados Unidos. Kafelnikov venceu o sérvio Janko Tipsarevic por dois sets a zero, com parciais de 7-5 e 6-3 e na próxima rodada vai enfrentar o alemão Nicolas Kiefer. Heuberger, por sua vez, eliminou o croata Mario Ancic (6-3, 2-6 e 7-5) e agora espera o vencedor da partida entre o austríaco Peter Luczak e o norte-americano Robby Ginepri. Lars Burgsmuller passou pelo norte-americano Eric Taino (6-3 e 6-4) e agora vai enfrentar o holandês Sjeng Schalken.