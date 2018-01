Kafelnikov vence e avança em Munique O tenista russo Yevgueni Kafelnikov garantiu nesta quarta-feira sua vaga nas quartas-de-final do ATP de Munique, ao derrotar o alemão Alexander Waske por dois sets a um. Número 25 do ranking mundial e cabeça-de-chave número 5 do torneio, Kafelnikov venceu com parciais de 7-5, 4-6 e 6-3. O holandês Sjeng Schalken, cabeça-de-chave número 3, também avançou para as quartas-de-final ao vencer o australiano Wayne Arthurs em dois sets: 7-6 (7-4) e 6-3. O torneio de Munique divide U$ 400 mil em prêmio.