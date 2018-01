Kafelnikov vence e Rússia faz 2 a 0 A Rússia abriu 2 a 0 no primeiro dia do confronto com a Argentina pelas semifinais da Copa Davis. Depois da vitória por 3 a 1 de Marat Safin sobre Juan Ignácio Chela na abertura da rodada, foi a vez de Yevgeni Kafelnikov confirmar o favoritismo e bater Gaston Gaudio por 3 sets a 2. As parciais foram de 3/6, 7/5, 6/3, 2/6 e 8/6. O duelo Rússia e Argentina está acontecendo em Moscou. Com a vitória de Kafelnikov, a Rússia fica a um ponto da final. Neste sábado está previsto o jogo de duplas.