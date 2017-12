Kafelnikov vence Escude na Alemanha Cabeça-de-chave número 1, o tenista russo Yevgeny Kafelnikov confirmou o seu favoritismo e garantiu uma vaga nas semifinais do Torneio de Halle, na Alemanha. Nesta sexta-feira, ele venceu uma partida muito equilibrada contra o francês Nicolas Escude, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 7/6 (7/3) e 7/6 (7/4). O próximo adversário de Kafelnikov será o sueco Thomas Johansson, que eliminou o seu compatriota Jonas Bjorkman por 2 a 0 (6/4 e 6/2). Na outra semifinal do torneio alemão, o australiano Patrick Rafter irá enfrentar o francês Fabrice Santoro.