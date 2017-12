Kafelnikov vence Kiefer em Moscou O tenista russo Yevgeny Kafelnikov garantiu vaga nas quartas-de-final do torneio de Moscou ao vencer, nesta quinta-feira, o alemão Nicolas Kiefer por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2. No outro jogo da rodada, o suíço Roger Federer bateu o finlandês Jarkko Nieminen por 6-1 e 6-4 enquanto o holandês Sjeng Schalken derrotou o sul-africano Wayne Ferreira por 7-5 e 6-0.