Kafelnikov vence mais uma em Moscou Três jogos abriram nesta quinta-feira a segunda rodada do torneio masculino do Aberto de Moscou. O russo Yevgeny Kafelnikov venceu o argentino David Nalbandian, por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Além de Nalbandian, outro argentino também foi eliminado, Guillermo Cañas, que caiu diante do checo Jiri Novak, por 7/6 (8/6) e 7/6 (7/1). Em outra partida, o suíço Marc Rosset venceu o francês Fabrice Santoro, por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/4. Outros resultados: Nicolas Kiefer (ALE) venceu Jerome Golmard (FRA) por 6/4, 6/3 Tommy Haas (ALE) venceu Thomas Enqvist (SUE) por 7/5, 6/2