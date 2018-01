Kafelnikov vence marroquino e avança O tenisra russo Yevgeny Kafelnikov avançou para a segunda rodada do Masters Series de Monte Carlo, ao derrotar nesta terça-feira o marroquino Younes El Aynaoui por dois sets a um. As parciais da partida foram de 6/2, 6/7 (7-4) e 6/1, em 1h44 de jogo. Na próxima fase, Kafelnikov vai enfrentar o finlandês Jarkko Nieminen, que derrotou o norte-americano Taylor Dent por dois a zero: 7-6 (7/3) e 6-2.