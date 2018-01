Kafelnikov vence na estréia em Dubai O tenista russo Evgeny Kafelnikov venceu na sua estréia no Torneio de Dubai, nos Emiradis Árabes. Cabeça-de-chave número 2, o russo bateu o grego Vasilis Mazarakis, por dois sets a zero. As parciais da partida foram de 6/4 e 7/5. Também pela primeira rodada, o alemão Nicolas Kiefer surpreendeu ao vencer o croata Goran Ivanisevic também por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/4. A rodada de abertura teve ainda os seguintes resultados: Jiri Novak (Rep. Checa) venceu o eslovaco Dominik Hrbaty com facilidade: 6/2 e 6/1. O marroquino Younes El Aynaoui derrotou o romeno Andrei Pavel por dois sets a um - 7/5, 2/6 e 6/4. O alemão Axel Pretzsch passou pelo francês Julien Boutter por duplo 6/4 e Fabrice Santoro (FRA) venceu o alemão Michael Kohlmann, por dois sets a um - parciais de 7/6, 3/6 e 6/4.