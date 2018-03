Kafelnikov vence; Roddick é eliminado O tenista russo Yevgeny Kafelnikov se classificou nesta quarta-feira para a terceira rodada do Masters Series de Roma, ao derrotar o italiano Giorgio Galimberti por dois sets a zero. Kafelnikov só teve problemas no primeiro set, quando venceu por 7/5. No segundo, dominou completamente a partida e fechou com 6-1. A surpresa da rodada ficou por conta da eliminação do norte-americano Andy Roddick. Cabeça-de-chave número 5, Roddick perdeu para o holandês Martin Verkerk por dois sets a um, de virada. As parciais foram de 6-7 (6), 6-3 e 6-4. A rodada teve ainda a vitória do espanhol Tommy Robredo sobre o argentino Juan Ignacio Chela (6-2 e 6-0) e a do croata Iván Ljubicic sobre o espanhol David Ferrer (6-2, 6-3).