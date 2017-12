Kafelnikov x Kiefer: duelo em Halle Definidas as semifinais do Torneio de Halle, na Alemanha, disputada em piso de grama. O russo Yevgeny Kafelnikov derrotou o checo Bohdan Ulihrach por 5/7, 6/3 e 6/4 e terá como adversário neste sábado o alemão Nicolas Kiefer, que eliminou seu compatriota Alexander Popp por 7/5 e 6/4. Na outra semifinal jogarão o suíço Roger Federer e o dinamarquês Kenneth Carlsen. Nesta sexta-feira Carlsen eliminou o sueco Thomas Johansson, um dos favoritos, por 7/6 (7-3) e 6/3. E Federer ganhou do russo Mikhail Youzhny por 6/3 e 6/4.