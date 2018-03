Karatantcheva elimina Venus Williams A tenista búlgara Sesil Karatantcheva, de apenas 15 anos e atual número 98 do mundo, eliminou nesta sexta-feira a norte-americana Venus Williams, que já foi líder do ranking mundial. Com a vitória por 6/3, 1/6 e 6/1, ela passou para as oitavas-de-final do torneio de Roland Garros, em Paris. Em outros jogos da chave feminina de Roland Garros, nesta sexta-feira, a russa Elena Likhovtseva derrotou a italiana Silvia Farina Elia por 7/5 e 7/6 (7/2), a suíça Patty Schnyder ganhou da italiana Flavia Pennetta por 4/6, 6/0 e 6/1, a francesa Mary Pierce venceu a russa Vera Zvonareva por 7/6 (7/2) e 7/5 e a russa Elena Dementieva eliminou a japonesa Akiko Morigami por 6/3, 4/6 e 6/3.