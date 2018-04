Karlovic bate recorde, mas perde para Stepanek na Copa Davis

O croata Ivo Karlovic entrou para a história do tênis nesta sexta-feira, ao acertar 78 aces no duelo com Radek Stepanek, pela semifinal da Copa Davis. Mas o desempenho assustador no serviço não evitou a derrota da equipe de seu país. Depois de 5h59min de partida, Stepanek venceu por 3 sets a 2, com 6/7 (5/7), 7/6 (7/5), 7/6 (8/6), 6/7 (2/7) e 16/14.

Com a vitória, o checo colocou sua equipe em vantagem no confronto. Ainda nesta sexta-feira, no saibro coberto da cidade de Porec, Marin Cilic - número 1 croata - tentará empatar a série diante de Tomas Berdych.

A partida entre Karlovic e Stepanek foi marcada pelo bom aproveitamento dos tenistas quando jogaram com seus primeiros saques. Enquanto o croata agredia a bolinha rumo ao novo recorde mundial de aces - superando sua antiga marca, de 55 - o checo administrava bem os pontos nas trocas de bola.

O equilíbrio foi tanto que houve apenas duas quebras de saque nos quatro primeiros sets, ambas na terceira parcial. Assim, os tenistas chegaram ao quinto set depois de quatro disputas no tiebreak. No quinto set, sem a série de desempate, Stepanek submeteu-se a um penoso exercício de paciência: em mais de um game, ele nem sequer tocou a bola, sendo alvo de aces consecutivos do rival.

Mas no 29º game do quinto set, o 81º do jogo, Karlovic cedeu. O gigante não conseguiu manter a potência no saque e teve seu serviço quebrado. No game seguinte, depois de perder três match-points, Stepanek confirmou seu saque, fechando o confronto histórico.