Karlovic pega Roddick em Queen?s Depois de eliminar o australiano Lleyton Hewitt, cabeça-de-chave 1, nas quartas-de-final, o croata Ivo Karlovic entrou em quadra confiante e derrotou, neste sábado, o sueco Thomas Johansson por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Com o resultado, conseguiu a classificação para a final do Torneio de Queen?s e terá pela frente o norte-americano Andy Roddick. Roddick, cabeça-de-chave 2 e atual bicampeão do torneio, venceu a sua semifinal contra o checo Radek Stepanek. A competição é disputada em quadras de grama e serve de preparação para o Aberto de Wimbledon.