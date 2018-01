Karol Beck vence na estréia em Paris-Bercy O tenista eslovaco Karol Beck estreou com vitória no Masters Series de Paris-Bercy ao bater nesta segunda-feira o norte-americano Robby Ginepri por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-4. Em outro jogo do dia, o francês Gregory Carraz venceu o checo Radek Stepanek por 2-6, 6-2 e 7-6 (7/3). A data e o horário de estréia do tenista Gustavo Kuerten no torneio ainda não estão definidos.