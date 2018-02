Karol Kucera vence em Copenhague O eslovaco Karol Kucera precisou de três horas de jogo para derrotar o belga Olivier Rochus e conquistar seu primeiro título na temporada 2003, o do Torneio de Copenhague. Kucera venceu por 2 a 0, com parciais de 7/6 (4) e 6/4. Este é o sexto título da carreira do eslovaco, que não vencia uma competição desde 1999, quando bateu o norte-americano André Agassi na final do torneio da Basiléia.