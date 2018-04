Karolina Pliskova e Simona Halep ganham e avançam às semifinais em Cincinnati

A tenista romena Simona Halep confirmou o favoritismo nesta sexta-feira, superou a britânica Johanna Konta por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/1), e se garantiu na semifinal do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos.

Assim, ela manteve a sua perseguição à checa Karolina Pliskova, líder do ranking mundial, que também se garantiu na semifinal ao superar a dinamarquesa Caroline Wozniacki com tranquilidade, por 6/2 e 6/4, nesta sexta-feira.

Na disputa pela liderança do ranking, as duas já têm suas adversárias definidas na semifinal: Karolina Pliskova encara a espanhola Garbiñe Muguruza, quarta favorita que passou pela russa Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 1, enquanto que a vice-líder do mundo desafia a norte-americana Sloane Stephens.

A próxima adversária de Simona Halep, aliás, é a grande surpresa da competição. Apenas a 151.ª do ranking da WTA e convidada da organização, Sloane Stephens derrotou nesta sexta-feira a alemã Julia Goerges por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/3).

Atual campeã, Karolina Pliskova mantém a liderança do ranking se faturar o bicampeonato em Cincinnati, enquanto que a romena Simona Halep também assume o posto se conquistar o título. Se avançarem à decisão, assim, as duas farão um confronto decisivo pelo posto de número 1 do mundo.