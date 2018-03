Kasatkina arrasa Kerber e volta a surpreender em Indian Wells

A tenista russa Daria Kasatkina voltou a surpreender na quadra dura de Indian Wells, nesta quinta-feira. A jovem de apenas 20 anos arrasou a alemã Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 58 minutos de confronto.

A grande vitória garantiu a 19ª do ranking na semifinal da competição norte-americana. Sua próxima adversária vai sair do duelo entre a local Venus Williams e a espanhola Carla Suárez Navarro. Elas vão se enfrentar ainda na noite desta quinta.

Kasatkina venceu pela terceira vez seguida uma representante do Top 15 do ranking em Indian Wells. Na rodada anterior, ela despachara a dinamarquesa Caroline Wozniacki, outra ex-líder do ranking. Também foi a responsável pela eliminação da local Sloane Stephens, atual campeã do US Open.

Neste ritmo, a tenista de 20 anos deu poucas chances à rival de 30, atual 10ª do mundo. Kasatkina faturou três quebras de saque em sequência e emplacou os seis primeiros games do jogo, selando o set inicial, em apenas 22 minutos.

Na segunda parcial, diante de uma abatida Kerber, a russa se manteve com postura ofensiva e obteve mais duas quebras de serviço para encaminhar a vitória. Ela não teve seu serviço ameaçado em nenhum momento do jogo.

Com sua grande campanha até agora, Kasatkina já garantiu ao menos cinco posições no ranking. Assim, na próxima semana, aparecerá na 14ª posição, a melhor de sua carreira - Kerber deve manter o 10º lugar.