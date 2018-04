Kendrick vence e enfrenta Davydenko em New Haven O tenista norte-americano Robert Kendrick derrotou nesta segunda-feira o dinamarquês Frederik Nielsen, no ATP de New Haven, nos Estados Unidos, e enfrenta na segunda rodada o russo Nikolay Davydenko. 77º do ranking da ATP, Kendrick passou sem ceder set, parciais de 6/3 e 7/5.