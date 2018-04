Kerber abandona e Stephens e Vesnina fazem final em Charleston

Campeã do Aberto da Austrália e número 2 do mundo, a alemã Angelique Kerber abandonou a sua partida deste sábado pelas semifinais do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, classificando a norte-americana Sloane Stephens, 15ª colocada no ranking da WTA, para a decisão.

Stephens agora vai duelar com a russa Elena Vesnina, que veio do qualifying. A número 85 do mundo bateu a italiana Sara Errani, quinta cabeça de chave e 20ª colocada no ranking, por 6/4, 4/6 e 6/2 na outra semifinal.

Vesnina, que chegou à final em Charleston há cinco anos, antes de perder para Caroline Wozniacki, é a primeiro tenista vinda do qualifying e jogar uma decisão nos 44 anos de história da competição, que começou a ser disputado em Hilton Head Island. A russa venceu a única partida que fez com a norte-americana, na edição de 2013 do Torneio de Hobart.

Stephens venceu o primeiro set por 6/1 e liderava o segundo por 3/0 quando Kerber, a primeira cabeça de chave do torneio, abandonou. Ela recebeu atendimento médico após o segundo game do set. A alemã voltou à quadra, mas ganhou apenas um ponto no terceiro game antes de desistir.

Será a primeira final em Charleston de Stephens, que está fazendo sua sexta aparição no torneio. Ela também está buscando seu terceiro título no ano, depois das conquistas em Auckland e Acapulco.

Kerber, campeã em Charleston no ano passado, estava tentando conquistar o primeiro bicampeonato consecutivo da sua carreira. A alemã possui oito títulos, todos em torneios diferentes. Com a queda nas semifinais, ela perderá a condição de número 2 do mundo para a polonesa Agnieszka Radwanska.

Vesnina venceu sete jogos para se garantir na decisão deste domingo, tendo conseguido pela primeira vez se classificar para a final de um torneio em que iniciou a sua participação no qualifying. Neste sábado, a russa precisou de 1 hora e 20 minutos para superar Errani.