Kerber abandona o Torneio de Sydney e Halep vence a primeira no ano A preocupação com a condição física das principais tenistas do mundo para o Aberto da Austrália aumentou nesta terça-feira, quando a alemã Angelique Kerber optou por abandonar o Torneio de Sydney alegando estar com uma doença estomacal. Assim, oito das dez principais colocadas no ranking da WTA sofrerem com lesões ou doenças neste início de temporada, às vésperas do primeiro Grand Slam da temporada.