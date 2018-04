Kerber avança, mas Petkovic abandona Torneio de Nuremberg

Duas principais cabeças de chave do Torneio de Nuremberg, as alemãs Andrea Petkovic e Angelique Kerber tiveram destinos diferentes na estreia na competição preparatória para Roland Garros. Enquanto Petkovic abandonou o seu jogo, Kerber confirmou o favoritismo e avançou às oitavas de final.

Número 10 do mundo, Petkovic perdia o primeiro set do seu duelo com a casaque Yulia Putintseva quando abandonou o confronto. Assim, a número 105 do mundo avançou e agora terá pela frente a holandesa Kiki Bertens, que passou pela casaque Yaroslava Shvedova (6/1 e 6/3).

Kerber, a número 11 do mundo, teve êxito nesta segunda-feira ao vencer a sueca Rebecca Peterson, 225ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Sua próxima oponente será a checa Klara Koukalova, que eliminou a alemã Annika Beck.

Nesta segunda-feira, outras duas cabeças de chave entraram em ação em Nuremberg. As alemãs Sabine Lisicki e Carina Witthoeft venceram e se garantiram na segunda rodada. Já a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova foi eliminada.