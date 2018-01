Kerber bate dona da casa na final e é campeã do Torneio de Sydney

A alemã Angelique Kerber confirmou o bom momento vivido em 2018 e conquistou o título do Torneio de Sydney neste sábado. A número 22 do ranking venceu pela nona vez consecutiva na temporada ao bater na decisão na Austrália a dona da casa Ashleigh Barty por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h11min de partida.

Ex-número 1 do mundo e campeã do Aberto da Austrália em 2016, Kerber luta para voltar ao topo e começou muito bem 2018, no qual continua invicta. Ela venceu as quatro partidas que disputou na Copa Hopman, semana passada, e emendou outros cinco triunfos para conquistar o Torneio de Sydney.

"Estou jogando um tênis incrível de novo e estou me sentindo simplesmente fantástica", declarou a alemã após o triunfo. "Agradeço ao meu time por acreditar em mim e me apoiar. Tivemos uma semana excelente. Eu estou realmente ansiosa para o restante do ano."

Para ser campeã na Austrália, ela precisou superar a torcida da casa e uma tenista com melhor ranking, afinal, Barty entrou em quadra como 19.ª do mundo. Mas ao longo da partida, Kerber foi precisa. Conseguiu uma quebra de saque no primeiro set, duas no segundo e arrancou para o triunfo, que lhe rendeu o 11.º título de simples da carreira.

HOBART

No Torneio de Hobart, também na Austrália, o título ficou com a belga Elise Mertens. Número 36 do mundo e segunda cabeça de chave da competição, ela confirmou o favoritismo diante da romena Mihaela Buzarnescu por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/3, em 2h31min de partida.

Este foi apenas o segundo título de simples da carreira de Mertens, que deve subir no ranking da WTA. Buzarnescu, por sua vez, perdeu a chance de levantar um troféu pela primeira vez, mas também deve conseguir posições e deixar o 57.º lugar da lista.