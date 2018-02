Kerber bate Konta de virada e pegará a favorita Wozniacki nas quartas em Doha

Ex-número 1 do mundo, a alemã Angelique Kerber terá pela frente a atual líder do ranking mundial nas quartas de final do Torneio de Doha. Ela vai encarar a dinamarquesa Caroline Wozniacki, depois de ter passado nesta quinta-feira pela britânica Johanna Konta, de virada.

+ Federer bate 'freguês' e está a uma vitória de voltar a ser número 1

Nas quadras do Catar, Kerber, cabeça de chave número 8, teve confronto bastante complicado diante de Konta, a décima favorita. Mas depois de um começo irreconhecível, a alemã arrancou para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/1 e 6/3, em 1h51min de partida.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Konta começou arrasadora nesta quinta e buscou duas quebras no primeiro set para sair em vantagem. Mas parou por aí. Kerber recuperou seu melhor jogo, equilibrou o confronto e virou com facilidade. Entre o segundo e o terceiro sets, aproveitou cinco dos break points que teve para atropelar a rival.

Com a classificação de Kerber, as quartas de final do Torneio de Doha estão definidas. Além do confronto entre a alemã e Wozniacki, a espanhola Garbiñe Muguruza pegará a francesa Caroline Garcia, a romena Simona Halep vai encarar a norte-americana Catherine Bellis e a alemã Julia Goerges jogará com a checa Petra Kvitova.