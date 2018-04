Kerber leva susto, mas confirma favoritismo e bate sueca em Bastad

Número 2 do mundo e grande favorita ao título do Torneio de Bastad, na Suécia, a alemã Angelique Kerber quase foi vítima de uma grande zebra logo na estreia nesta quarta-feira. Apenas 664.ª do ranking, a dona da casa Cornelia Lister endureceu o jogo e chegou a sair na frente, mas acabou levando a virada e caindo por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/2.

Kerber vinha de uma ótima exibição em Wimbledon, onde só caiu para a norte-americana Serena Williams na decisão, mas contra a jovem Lister, de 22 anos, precisou de duas horas para vencer nesta quarta-feira. A alemão sofreu demais no saque e chegou a ser quebrada em cinco oportunidades, mas se recuperou e arrancou a vitória.

Com o resultado, a principal cabeça de chave garantiu vaga na segunda rodada da competição, na qual terá pela frente a espanhola Lara Arrubarrena. Número 98 do mundo, Arruabarrena passou pela bielo-russa Aliaksandra Sasnovich na primeira rodada.

Outra das favoritas que teve dificuldade que venceu nesta quarta, mas já pela segunda rodada foi a italiana Sara Errani. Segunda cabeça de chave na Suécia, a veterana de 29 anos precisou de 2h05min para bater a suíça Viktorija Golubic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/1.

Vale lembrar que Golubic conquistou no último fim de semana, em Gstaad, o primeiro título de sua carreira no circuito. Mas Errani passou pela embalada adversária e se garantiu nas quartas de final, na qual duelará com a checa Katerina Siniakova, 92.ª do mundo, que eliminou a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova em três sets: 6/3, 4/6 e 6/4.

Ainda nesta quarta, a alemã Laura Siegemund, sexta cabeça de chave, bateu a checa Lucie Hradecka por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/4). Já a italiana Karin Knapp derrotou a alemã Mona Barthel, também em dois sets, com direito a "pneu": 6/0 e 7/5.

DUPLAS - Na chave de duplas, a brasileira Laura Pigossi caiu logo na estreia. Número 168 do mundo entre as duplistas, ela e a holandesa Cindy Burger foram atropeladas pela romena Raluca Olaru e a checa Katerina Siniakova, terceiras cabeças de chave, por 2 sets a 0, com duplo 6/1.