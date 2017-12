Kerber ultrapassa Kvitova e assume sexto lugar no ranking

O ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira, contou com uma novidade em seu Top 10. A alemã Angelique Kerber chegou aos 3.710 pontos e saltou da sétima para a sexta posição da listagem, ultrapassando a checa Petra Kvitova, que caiu para o sétimo posto ao ficar com 3.642 pontos.

Essa foi a única mudança de posição no grupo das dez primeiras colocadas, que segue sendo liderada com folga pela norte-americana Serena Williams, que tem 9.945 pontos. Vice-líder, a romena Simona Halep possui 5.965. Atrás das duas, fecham o Top 5, nesta ordem, a espanhola Garbiñe Muguruza, a polonesa Agnieszka Radwanska e a russa Maria Sharapova.

Já logo abaixo do Top 10, o ranking teve cinco mudanças de posições. A primeira delas envolveu a espanhola Carla Suárez Navarro, nova 11ª colocada, ultrapassando a checa Karolina Pliskova, que caiu para o 12º lugar. O mesmo ocorreu logo a seguir na listagem, com a suíça Belinda Bencic passando do 14º para o 13º posto e trocando de posição com a sua compatriota Timea Bacsinszky.

Outra novidade do Top 20 foi a volta da experiente russa Svetlana Kuznetsova, surpreendente campeã do Torneio de Sydney, na semana passada. O título fez a tenista de 30 anos de idade saltar da 25ª para a 20ª colocação.

Eliminada em sua estreia no Aberto da Austrália, nesta segunda-feira, a brasileira Teliana Pereira sustentou o 46º lugar, com 1.132 pontos. A segunda tenista do País mais bem ranqueada é Gabriela Cé, que é a atual 244ª tenista do mundo.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1) Serena Williams (EUA), 9.945 pontos

2) Simona Halep (ROM), 5.965

3) Garbiñe Muguruza (ESP), 5.101

4) Agnieszka Radwanska (POL), 4.670

5) Maria Sharapova (RUS), 4.542

6) Angelique Kerber (ALE), 3.710

7) Petra Kvitova (RCH), 3.642

8) Flavia Pennetta (ITA), 3.621

9) Lucie Safarova (RCH), 3.590

10) Venus Williams (EUA), 3.511

11) Carla Suárez Navarro (ESP), 3.175

12) Karolina Pliskova (RCH), 3.090

13) Belinda Bencic (SUI), 3.030

14) Timea Bacsinszky (SUI), 2.954

15) Roberta Vinci (ITA), 2.825

16) Victoria Azarenka (BLR), 2.745

17) Madison Keys (EUA), 2.600

18) Caroline Wozniacki (DIN), 2.571

19) Sara Errani (ITA), 2.525

20) Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.475

-----

46) Teliana Pereira (BRA), 1.132

244) Gabriela Cé (BRA), 185

246) Bia Haddad Maia (BRA), 184

276) Paula Gonçalves (BRA), 157