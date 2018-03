Kerber vai à semifinal em Dubai e fica perto de voltar ao topo do ranking

A tenista alemã Angelique Kerber ficou mais perto de voltar ao topo do ranking nesta quinta-feira, ao se garantir na semifinal do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A número dois do mundo venceu a croata Ana Konjuh por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e agora está a duas vitórias de voltar a ser a número 1 do mundo.

Kerber precisa conquistar o título para desbancar Serena Williams no ranking. A norte-americana voltara ao topo ao conquistar o título do Aberto da Austrália, em janeiro. Destronada desde então, a alemã agora tem a oportunidade de recuperar o espaço no topo da lista da WTA.

Para tanto, terá que superar na semifinal a ucraniana Elina Svitolina, que eliminou nesta quinta a norte-americana Lauren Davis por 6/0 e 6/4. Caso confirme o favoritismo na semifinal, a cabeça de chave número 1 do Torneio de Dubai poderá cruzar com a experiente e embalada Caroline Wozniacki na decisão do título.

Ex-número 1 do mundo e vice-campeã em Doha no fim de semana passado, a dinamarquesa avançou à semifinal ao derrotar a norte-americana Catherine Bellis por 6/3 e 6/2. Na sexta, na briga pela vaga na final, Wozniacki terá pela frente a letã Anastasija Sevastova, que despachou nesta quinta a chinesa Wang Qiang por 6/4 e 7/5.