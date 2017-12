Kerber vence australiana na estreia no Torneio de Brisbane

Nos 12 meses desde sua última viagem para o Torneio de Brisbane, Angelique Kerber ganhou seus dois primeiros títulos de Grand Slam e sucedeu Serena Williams como número 1 do tênis feminino. Em dois sets nesta quarta-feira, a alemã dominou o jogo como se espera de uma líder do ranking mundial, sofrendo em outro contra a corajosa e determinada australiana Ashleigh Barty (271ª). Ao final, o saldo foi positivo no seu primeiro jogo na temporada.

Kerber venceu por 6/3, 2/6 e 6/3, fechando o duelo com seu quinto ace na partida com a convidada da organização do Torneio de Brisbane, que foi campeã juvenil de Wimbledon em 2011 e ficou quase dois anos fora do tênis tentando seguir carreira como jogadora de críquete.

Nas quartas de final, Kerber terá pela frente a ucraniana Elina Svitolina, única a jogadora a vencer Kerber e Serena em 2016. "Estou tão, tão feliz por estar de volta na Austrália, foi o meu ponto de virada no último ano", disse Kerber. "Eu tive uma pré-temporada muito difícil. Eu estava tentando atingir os meus limites, então é bom estar de volta às quadras novamente".

Kerber começou o último ano sendo finalista em Brisbane. Depois, foi campeã do Aberto da Austrália e do US Open, além dos vices de Wimbledon e dos Jogos Olímpicos do Rio.

Ela salvou três break points no primeiro set, mas, com cinco duplas faltas no segundo, foi quebrado duas vezes e permitiu que Barty voltasse para o jogo. Kerber recuperou seu ritmo no terceiro e reduziu seus erros, assegurando o triunfo na terceira parcial.

Um dia depois de se tornar a primeiro jogadora nascida em 2000 a ganhar uma partida em um torneio da WTA, a australiana Destanee Aiava (386ª) perdeu para a russa Svetlana Kuznetsova, dona de dois títulos do Grand Slam e número 9 do mundo, por 6/4 e 6/3 na segunda rodada. "É muito assustador, (mas) eu aprendi muito com essa partida", disse Aiava, de 16 anos, que foi convidada para disputar o Aberto da Austrália.

Kuznetsova vai jogar contra a espanhola Garbiñe Muuruza, campeã de Roland Garros, nas quartas de final do Torneio de Brisbane.

No seu primeiro jogo após ser campeã do Masters da WTA no fim de 2016, a eslovaca Dominika Cibulkova, número 5 do mundo, perdeu o set inicial e sofreu a primeira quebra de serviço da segunda parcial antes de assegurar o triunfo sobre a chinesa Zhang Shuai (23ª) por 2/6, 6/4 e 6/4. Sua próxima rival vai ser a francesa Alize Cornet.

Já a italiana Roberta Vinci, número 18 do mundo, derrotou a japonesa Misaki Doi (40ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e vai duelar nas quartas de final com a checa Karolina Pliskova.