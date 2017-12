Kerber vira sobre ucraniana e estreia com vitória no Torneio de Sydney

Kerber precisou de quase duas horas em quadra, superou um dia ruim no seu serviço, mas arrancou para o triunfo com incríveis nove quebras de serviço em 18 oportunidades. Ela também teve o saque quebrado cinco vezes, mas fez o suficiente para derrotar Svitolina pela quarta vez na carreira, em seis confrontos disputados.

Na segunda rodada, Kerber terá pela frente a russa Ekaterina Makarova, que não teve maiores dificuldades para atropelar a checa Lucie Hradecka em dois sets, com parciais de 6/2 e 6/1, em somente 59 minutos de partida.

Quem também confirmou o favoritismo e estreou com triunfo em Sydney foi a suíça Belinda Bencic. Oitava cabeça de chave do torneio, ela suou, mas despachou a croata Mirjana Lucic-Baroni por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 1/6 e 6/4. Agora, duelará com a búlgara Tsvetana Pironkova, que eliminou a ucraniana Lesia Tsurenko.

Mas o dia não foi só de vitórias para as cabeças de chave. Sétima favorita do torneio, a espanhola Carla Suárez Navarro foi surpreendida pela italiana Sara Errani, número 19 do ranking, que venceu em sets diretos, com duplo 6/3. Na segunda rodada, Errani enfrentará a sérvia Jelena Jankovic, que passou pela norte-americana Coco Vandeweghe.

Nas outras partidas desta segunda pelo torneio, a russa Anastasia Pavlyuchenkova eliminou a espanhola Lara Arruabarrena, a alemã Sabine Lisicki passou pela eslovena Polona Hercog, a porto-riquenha Monica Puig derrotou a sérvia Magdalena Rybarikova e a australiana Samantha Stosur venceu a italiana Roberta Vinci.