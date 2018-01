Kevin Anderson supera francês e fatura título em Winston-Salem

O sul-africano Kevin Anderson conquistou neste sábado o seu primeiro título em mais de três anos ao confirmar o favoritismo e vencer a decisão do Torneio de Winston-Salem diante da zebra francesa Pierre-Hugues Hebert, que veio do qualifying e está apenas em 107º lugar no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Número 15 do mundo, Anderson precisou de apenas 1 hora e 32 minutos para assegurar o seu terceiro título no circuito mundial de tênis, mas o primeiro desde março de 2012, quando foi campeão do Torneio de Delray Beach, também nos Estados Unidos.

Desde então, Anderson havia participado de sete finais, sendo derrotado em todas elas, sendo duas delas em 2015, tendo sido batido em Memphis em Queen''s. Dessa vez, porém, ele conseguiu encerrar a série negativa em decisões.

Disputando a sua primeira final de um torneio da ATP, Herbert acabou sucumbindo em seu nono jogo nos últimos oito dias em Winston-Salem. Anderson disparou 16 aces, três a mais do que o francês, e conseguiu duas quebras de serviço, no quinto game do primeiro e no 11º do segundo, para assegurar o título do último torneio antes do US Open.