Khachanov frustra torcida da casa, surpreende Pouille e é campeão em Marselha

O russo Karen Khachanov conquistou neste domingo o título do Torneio de Marselha, ATP 250 disputado na França. Na decisão, o número 47 do mundo frustrou a torcida da casa ao derrotar o anfitrião Lucas Pouille por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 7/5, em 1h49min de partida.

Cabeça de chave número 9, Khachanov surpreendeu o adversário, 16º do ranking e terceiro favorito em Marselha. Na semifinal, ele já tinha se destacado ao derrotar o checo Tomas Berdych, número 17 do ranking.

O confronto foi bastante equilibrado neste domingo, mas Khachanov soube atacar melhor o serviço de Pouille e confirmou três das 10 oportunidades de quebra que teve. Seguro, o russo não cedeu sequer um break point ao rival no terceiro set, desempenho que o levou à vitória.

Este é apenas o primeiro título do ano e o segundo da carreira para Khachanov, que havia vencido em Chengdu, na China, em 2016. Já Pouille perdeu a chance de ser campeão pela sexta vez na carreira e a segunda no ano, uma vez que vem do título em Montpellier, também na França.