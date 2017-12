Kiefer e Kafelnikov na final em Halle O tenista russo Yevgeny Kafelnikov e o alemão Nicolar Kiefer irão disputar neste domingo a final do Torneio de Halle, na Alemanha, que distribui US$ 800 mil em prêmios. Nas semifinais, Kiefer derrotou o suíço Roger Federer por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4, e Kafelnikov ganhou do dinamarquês Kenneth Carlsen também por 2 a 1 (4/6, 6/3 e 6/3).