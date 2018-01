Kiefer garante vaga nas semis do Rio Determinado a marcar sua presença no Desafio Petrobrás de Tênis Internacional, em Copacabana, o alemão Nicolas Kiefer, atual número 16 do ranking mundial, foi o primeiro tenista a garantir em quadra sua vaga nas semifinais da competição ao vencer o equatoriano Nicolas Lapentti por 6/3 e 6/4, nesta quarta-feira à noite. Kiefer, que já foi o número seis da ATP, é o jogador de melhor desempenho no Rio, com duas vitórias e sem ceder um set sequer. Este ano, Kiefer foi vice-campeão dos ATPs de Moscou de San Petersburgo, ambos na Rússia, e revelou-se entusiasmado em aproveitar o calor carioca como parte de sua preparação para a próxima temporada. O outro finalista do Desafio sai do jogo entre o norte-americano Robby Ginepri e o brasileiro Ricardo Mello. Pelo regulamento da competição, Gustavo Kuerten e o argentino Mariano Puerta estão antecipadamente classificados para as semifinais e esperam por seus adversários, que serão definidos através de sorteio.