Kim Clijsters chega ao topo do ranking A tenista belga Kim Clijsters derrotou neste domingo a norte-americana Lindsay Davenport na final do Aberto de Los Angeles e se tornou a 12ª tenista a chegar ao topo do ranking da WTA, criado em 1975. Clijsters venceu Davenport por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 3/6 e 6/1, e desbancou, após 57 semana seguidas, a norte-americana Serena Williams do primeiro lugar. Serena operou no início do mês o joelho e deve ficar fora das quadras por dois meses. Entre as tenistas que já estiveram em primeiro lugar no ranking estão Martina Navratilova, Monica Seles, Steffi Graf, Martina Hingis e Venus Williams. Aos 20 anos, a belga se tornou a primeira jogadora na história a encabeçar o ranking sem nunca ter conquistado um título de Grand Slam, que reúne os quatro torneios mais importantes da temporada. Com o resultado deste domingo, Clijsters é a favorita para conquistar o último Grand Slam do ano, o U.S. Open, que começa no dia 25 de agosto, nos Estados Unidos. Confira as dez primeiras do ranking: 1. Kim Clijsters (BEL) - 6.039 2. Serena Williams (EUA) - 5.995 3. Justine Henin-Hardenne (BEL) - 5.007 4. Lindsay Davenport (EUA) - 3.582 5. Venus Williams (EUA) - 3,536 6. Amelie Mauresmo (FRA) - 2.932 7. Jennifer Capriati (EUA) - 2.589 8. Daniela Hantuchova (ESL) - 2.078 9. Chanda Rubin (EUA) - 2.077 10. Anastasia Myskina (RUS) - 1.990