Kim Clijsters é a 1ª finalista do US Open A tenista belga Kim Clijsters é a primeira a garantir vaga na final do US Open. A número 1 do mundo derrotou nesta sexta-feira a norte-americana Lindsay Davenport por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3. Ela aguarda na decisão do título a vencedora do confronto entre sua compatriota Justine Henin e a norte-americana Jennifer Capriati.