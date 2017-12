Kim Clijsters é bicampeã do Masters Cup A tenista belga Kim Clijsters venceu a francesa Amelie Mauresmo, na madrugada desta terça-feira, com parciais de 6-2 e 6-0, e conquistou o bicampeonato no Masters Cup, a Copa do Mundo do Tênis. Além de ter aumentado a poupança em US$ 1 milhão de dólares (o maior prêmio pago no tênis feminino), Clijsters se tornou a primeira jogadora desde Steffi Graf, em 1996, a ganhar títulos consecutivos no último torneio da temporada. "É um sonho convertido em realidade", disse, lembrando Billie Jean King e as nove mulheres que disputaram o primeiro circuito profissinal em 1971. "Graças a elas, as jogadoras atuais podem ganhar a vida dignamente".