Kim Clijsters é campeã em Indian Wells A belga Kim Clijsters conquistou neste domingo o título do torneio feminino do Masters Series de Indian Wells. Ela venceu a norte-americana Lindsay Davenport por 6/4 e 7/5. Clijster é namorada do australiano Lleyton Hewitt, que joga a final masculina diante do brasileiro Gustavo Kuerten.