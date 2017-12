Kim Clijsters é campeã em Toronto A tenista belga Kim Clijsters conquistou neste domingo o título do Torneio de Toronto, ao derrotar na final a sua compatriota Justine-Henin-Hardenne por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 4 do torneio, Clijsters venceu com parciais de 7/5 e 6/1.