Kim Clijsters e Jelena Jankovic farão a final em Sydney Kim Clijsters e Jelena Jankovic farão a final do Torneio de Sydney. As tenistas bateram, nesta quinta-feira, a chinesa Li Na e a checa Nicole Vaidisova, respectivamente. A belga, cabeça-de-chave n.º 3 da competição, não encontrou toda a facilidade que vinha tendo no torneio e venceu Li Na por 2 sets a 1, comparciais de 6/1, 1/6, 7/5, em uma hora e 35 minutos de partida. Número cinco do ranking mundial, Clijsters começou o jogo com um fácil 6/1, o que indicava mais uma vitória tranqüila da belga, porém, a chinesa devolveu o placar no segundo set, e o terceiro foi cheio de emoção. Clijsters quebrou o saque de Na Li no segundo game, mas a chinesa devolveu a quebra no quarto e logo em seguida impor seu saque e abri vantagem de 5/4. Porém, a belga manteve o serviço, quebrou o saque da chinesa no próximo game e confirmou o placar de 7/5, depois de sair de um 0-30 no game derradeiro. A sensação sérvia, Jelena Jankovic também precisou suar para derrotar a cabeça-de-chave n.º 8 do torneio de Sydney, a checa Nicole Vaidisova, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4, em um dos melhores jogos da competição. No primeiro set, Jankovic já começou quebrando o saque da checa logo de cara. Vantagem que levou até o final e fechou em 6/4. Mas no segundo a hitória foi diferente. Vaidisova melhorou seu jogo e quebrou o saque da sérvia no décimo game e devolveu o mesmo placar do primeiro set. As coisas já estavam bem complicadas para Jankovic, que no quinto game do segundo set pediu a presença do fisioterapeuta pois sofria com dores nas costas. Mas depois de cinco minutos de atendimento, Jankovic voltou a luta. E no terceiro e último set a raça da sérvia deu resultado. Jankovic superou o serviço de Vaidisova no terceiro game, mas a checa não desistiu e devolveu a quebra no game seguinte, igualando o set em 3/3. No quinto game Vaidisova tomou um susto. Tinha contra um 0-40, mas conseguiu virar e fechar o game a seu favor. Porém, do décimo game, de tanto tentar, a sérvia quebrou o saque da checa e Jankovic conseguiu sua vaga para a final. Final russa em Hobart A russa Anna Chakvetadze bateu a indiana Sania Mirza por 6/4 e 6/1 e fará a final do torneio de Hobart, na Austrália, contra a compatriota Vasilisa Bardina. Surpresa da competição, Bardina chegou a decisão derrotando a australiana Sybille Bammer (que havia eliminado a norte-americana Serena Williams na última quarta-feira) por 6/3 e 6/1.