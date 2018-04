Kim Clijsters massacra ucraniana em retorno ao US Open

Kathy Willens/AP

NOVA YORK - A belga Kim Clijsters voltou a jogar o US Open após quatro anos e venceu com facilidade. Nesta segunda-feira, ela precisou de apenas 54 minutos para superar a ucraniana Viktoriya Kutuzova por 2 sets a 0, com um duplo 6/1, na quadra do Arthur Ashe Stadium.

Esta foi a primeira partida de Clijsters no US Open desde o título de 2005. Em 2006, ela não pode defender sua conquista por conta de uma lesão no punho. Depois, a ex-número 1 do mundo se afastou do tênis para ser mãe e posteriormente anunciou sua aposentadoria, encerrada no início de agosto, com sua participação no Torneio de Cincinnati.

Na partida, Clijsters conseguiu sete aces e 17 winners. Além disso, cometeu apenas 14 erros. A tenista belga vai enfrentar na segunda rodada a vencedora do jogo entre a francesa Marion Bartoli, cabeça de chave número 14, e a paraguaia Rossana De Los Rios.

A bielo-russa Victoria Azarenka também avançou com facilidade na primeira rodada do US Open. A oitava favorita do Grand Slam norte-americano venceu a romena Alexandra Dulgheru por 2 sets a 0, com um duplo 6/1, em 1 hora e 4 minutos. Agora, vai enfrentar a polonesa Marta Domachowska ou a checa Barbora Strycova.

Outras cabeças de chave não tiveram trabalho na estreia. A polonesa Agnieszka Radwanska bateu a austríaca Patricia Mayr por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Já a italiana Francesca Schiavone superou Yvonne Meusburger, da Áustria, também por 2 a 0 (6/1 e 6/2).