Kim Clijsters se classifica em Filderstadt A tenista belga Kim Clijsters não teve dificuldades para se classificar às quartas-de-final do torneio de Filderstadt, que distribui US$ 565 mil em prêmios e conta pontos para o ranking mundial da WTA. A número 1 do mundo venceu nesta quinta-feira a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0, com duplo 6-1.